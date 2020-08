Pizzeria nie wpuściła klientów z tęczową flagą LGBT. Właścicielka przeprasza za swojego pracownika

Do nieprzyjemnego incydentu doszło w czwartek w pizzerii Forno Nero Pizza Napoletana. Po czwartkowym proteście przeciwko homofobii kilku demonstrantów postanowiła pójść do pizzerii. Tam jednak usłyszeli, że żaden stolik nie jest wolny.

Odmówili działaczom LGBT już kolejny raz

To kolejny już w Łodzi przykład odmowy obsłużenia osób związanych ze społecznością LGBT. W 2015 roku łódzki drukarz odmówił wykonania plakatu reklamowego dla Fundacji LGBT Business Forum. Fundacja odwołała się do sądu rejonowego, który uznał zachowanie drukarza za wykroczenie. Sprawa trafiła aż do Sądu Najwyższego, a także do Trybunału Konstytucyjnego, który ostatecznie uznał przepis o zakazie odmowy wykonania świadczenia do którego został zobowiązany, na mocy którego skazano drukarza za niekonstytucyjny.