PKN ORLEN Złotym Sponsorem TAURON Gigantów Siatkówki 2022. Zagra PGE Skra Bełchatów

Turniej TAURON Giganci Siatkówki powrócił na Dolny Śląsk w poprzednim roku. W zmaganiach w Jelczu-Laskowicach najlepszy okazał się Jastrzębski Węgiel. Kolejna edycja imprezy rozpocznie się 23 kwietnia w Miliczu finałem TAURON Młodych Gigantów Siatkówki, by potem przenieść się do Twardogóry (24 i 25 września). Złotym Sponsorem TAURON Gigantów Siatkówki 2022 jest PKN ORLEN.

Organizatorzy skorzystają ze sprawdzonej w poprzednich latach formuły. Zaprosili cztery zespoły - dwa rywalizujące w PlusLidze i dwa zagraniczne. Dzięki temu fani siatkówki mogą oglądać czołowe drużyny z Polski, ale też utytułowane zespoły z Niemiec, Włoch czy – tak jak w ubiegłym roku – z Turcji. W tym roku obsada będzie także bardzo mocna. Do Twardogóry przyjadą PGE Skra Bełchatów i wicemistrz Polski Jastrzębski Węgiel.

Skra to dziewięciokrotny mistrz Polski. Bełchatowianie po raz ostatni świętowali zdobycie tytułu w 2018 roku. Są stałym gościem TAURON Gigantów Siatkówki - to będzie ich dwunasty udział w tym charytatywnym turnieju. Jastrzębski Węgiel również regularnie stawia się do rywalizacji. To aktualny wicemistrz Polski i najlepsza ekipa poprzedniego sezonu, a także zwycięzca ostatniej edycji „Gigantów”. W obu polskich drużynach z pewnością nie zabraknie zawodników, których oglądaliśmy w Lidze Narodów, a już wkrótce będziemy oklaskiwać podczas mistrzostw świata, których Polska jest współorganizatorem.