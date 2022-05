Płoną lasy w łódzkiem. Powodem niespotykana o tej porze susza

Spaliły się trzy hektary lasu

- By tak się stało przez pięć dni o godzinie 9.00 rano trzeba odnotować trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego – wyjaśnia Dariusz Kubiak. - Na razie takiej sytuacji nie ma. Wiadomo, że często pożary wywołuje człowiek. Jedna to też turyści zauważają, że las się pali.

Dariusz Kubiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi przyznaje, że pożarów jest sporo, susza duża, ale na razie nie ma przesłanek do zamykania lasów.

W minioną niedzielę płonął las w Małczu koło Lubochni. Informacje o pożarze otrzymano około 13.00. Z ogniem walczyło blisko 50 strażaków z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Spaliły się trzy hektary lasu. Do pożaru doszło też w drugim końcu województwa w Rychłocicach w gminie Konopnica. Akcja gaśnicza trwała cztery godziny. Brało w niej udział ponad 30 strażaków z ośmiu jednostek z terenu powiatu wieluńskiego. Spłonął hektar lasu. Do pożaru doszło też w minioną sobotę w gminie Ostrówek, też w powiecie wieluńskim. Płonęło 0,2 hektara lasu.

Wyjątkowa jak na maj susza

Młodszy brygadier Jędrzej Pawlak, oficer prasowy Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi mówi, że nie pamięta, by w maju w lesie panowała taka susza. Jest więc zagrożenie pożarowe w lasach, jednak jeszcze nie takie, by wprowadzać zakaz wstępu do nich.