PlusLiga. Lider za silny dla siatkarzy PGE Skry Bełchatów. Niełatwo łączyć ligę i puchary

Rzeszowianie na swoim parkiecie od pierwszego seta narzucili własny rytm w tym meczu. Wygrali do 20. Przebieg drugiej parti był podobny. Resovia od początku uzyskała przewagę i utrzymała ją do końca. Maciej Muzaj i Torey DeFalco byli wiodącymi postaciami w drużynie gospodarzy. W zespole PGE Skry nie wystarczała skuteczna gra Aleksandra Atanasijevicia. Gospodarze lepiej grali zagrywką od bełchatowian.

Siatkarze PGE Skry nie odwrócili losów meczu także w trzecim secie i przegrali gładko 0:3. Nie jest łatwo łączyć ligę z pucharami. Niepotrzebnie w grę bełchatowian wkradła się nerwowość, niektórzy zawodnicy mieli pretensje do siebie, co nie buduje odpowiedniej atmosfery.

W końcówce urazu, miejmy nadzieję, że niegroźnego, doznał Dick Kooy.

Ligowy klasyk trwał tylko 74 minuty... Bełchatowianie są dopiero na 11 miejscu w tabeli. Wierzymy, że mimo kłopotów, awansują do czołowej ósemki play-off.