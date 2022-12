PlusLiga. PGE Skra robiła, co chciała. Pewne zwycięstwo bełchatowian przed Pucharem CEV

Siatkarze z Bełchatowa chcieli szybko poprawić sobie humory po ostatniej porażce z AZS w Olsztynie 1:3. Do drużyny trenera Joela Banksa powrócił już Filippo Lanza, którego zabrakło w stolicy Warmii i Mazur. Ten brak okazał się kluczowy. Przed własną publicznością, grająca w najsilniejszym składzie PGE Skra była innym zespołem. Choć rywalem była rewelacja tego sezonu PlusLigi, to jednak nie miała szans, by przeciwstawić się bełchatowianom.

W pierwszym secie PGE Skra robiła co chciała na parkiecie. Goście dotrzymywali kroku naszej drużynie do stanu 8:6 dla bełchatowian. Wówczas na zagrywkę wszedł Mateusz Bieniek i bełchatowianie zdobyli sześć punktów z rzędu. Pokazali, kto rządzi tutaj, w Bełchatowie. Wygrali seta do piętnastu.

W drugiej partii gra była bardziej wyrównana. Bełchatowianie prowadzili 19:15, ale goście potrafili zmniejszyć straty do 1 punktu (19:18). Końcówka seta należała do gospodarzy, którzy wygrali do 22.