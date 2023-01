PlusLiga. Zaciska się pętla na szyi siatkarzy PGE Skry Bełchatów. Mieli gonić, a znów zawiedli

Przed meczem z ukraińskim Barkom Każany Lwów do ósmej w tabeli drużyny LUK Lublin drużyna z Bełchatowa traciła pięć punktów. Pierwszym krokiem w pościgu za rywalami był niedzielny mecz z dwunastą w tabeli ukraińską drużyną. Wygrana była potrzebą chwili.

Początek meczu nie ułożył się po myśli bełchatowian.

W pierwszym secie popełnili aż osiem błędów serwisowych. Lukas Vasina, Karol Kłos, Mateusz Bieniek dwukrotnie, Aleksandar Atanasijević, Filippo Lanza, Wiktor Musiał dwukrotnie zepsuli zagrywki. Jak w takiej sytuacji można wygrać seta! Nie najlepiej rozgrywał Grzegorz Łomacz i pierwszego seta wygrali goście 28:26.

Widoczny był brak kontuzjowanych Aleksandara Atanasijevicia, Dicka Kooya i Kacpra Piechockiego. Podbudowani zwycięstwem w pierwszym secie goście prowadzili w drugiej partii 14:11. Gospodarze wrócili do gry (18:17), ale roztrwonili tę skromną przewagę (18:20). W końcówce znów dokładniejsi byli rywale i wygrali drugiego seta. To już była katastrofa.

Trzeci set był gwoździem do trumny PGE Skry, która rozmienia sławę na drobne. W klubie musi dojść do poważnych zmian. Po takim wyniku coraz głośniej będzie się mówić o rewolucji w PGE Skrze Bełchatów. Z klubu mają odejść po sezonie Karol Kłos, Mateusz Bieniek (do Warty Zawiercie) i Aleksandar Atanasijević.

Do bełchatowskiego klubu mają trafić Łukasz Wiśniewski z Jastrzębskiego Węgla, Mateusz Poręba, Karol Burtyn oraz przyjmujący AZS Olsztyn Bartłomiej Lipiński. 26-latek niedawno zadebiutował w reprezentacji Polski, a w przeszłości grał w m.in. Trefli Gdańsk czy Cuprum Lubin.

Jak ustalił Przegląda Sportowy do zmiany ma dojść także na stanowisku trenera - Joela Banksa ma zastąpić Alberto Giuliani, który w latach 2020-21 pracował w Resovii, a ostatnio prowadził Olympiakos Pireus.

PGE Skra Bełchatów - Barkom Każany Lwów 0:3 (26:28, 23:25, 19:25)

PGE Skra Bełchatów: Filippo Lanza 17, Mateusz Bieniek 3, Wiktor Musiał 8, Lukas Vasina 13, Karol Kłos 9, Grzegorz Łomacz 1, Jędrzej Gruszczyński (l) oraz Aleksandar Atanasijević, Jakub Rybicki, Dawid Gunia 3, Dick Kooy. Trener: Joel Banks.