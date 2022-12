Pływanie. UKS 190 Łódź drugą pływacką siłą w Polsce

Drużyna AZS AWF Katowice w trakcie pięciu dni rywalizacji zgromadziła aż 35 medali przygotowanych specjalnie na te zawody przez firmę MCC Medale (14 złotych, 15 srebrnych, 6 brązowych), wyprzedzając w końcowym zestawieniu ekipy UKS 190 Łódź (5-3-1) i AZS AWF Warszawa (4-5-4). Ostatniego dnia imprezy katowiczanie cieszyli się przede wszystkim z sukcesów grzbiecistów na dystansie 100 metrów. W finałach najlepsi byli Tomasz Polewka (51.11) i Paulina Peda (57.78).

Wśród startujących na 100 m stylem grzbietowym znalazła się jedna zawodniczka z kadry, która już w poniedziałek wyleci na mistrzostwa świata – Adela Piskorska zajęła 2. miejsce z czasem 58.29. Oprócz zawodniczki AZS UMCS Lublin, do Melbourne udadzą się również Katarzyna Wasick, Laura Bernat, Radosław Kawęcki, Jakub Majerski, Ksawery Masiuk, Kacper Stokowski i Karol Ostrowski. Naszą reprezentację będą wspierać sponsorzy PZP. Sponsorem głównym polskiego pływania jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W piątej sesji finałowej dobre rezultaty padły na 50 m stylem klasycznym. Najszybszą żabkarką została Barbara Mazurkiewicz (AZS UW), która cały dystans przepłynęła w 30.13. Na mecie wyprzedziła Weronikę Hallmann i Karolinę Piechowicz.

– Zdecydowanie jestem zadowolona, ale jest mały niedosyt, bo chciałam złamać barierę 30 sekund. Z tego co słyszałam, przyszłym sezonie nie będzie mistrzostw na krótkim basenie, ale może gdzieś jeszcze mi się to uda – opowiadała złota medalistka.

Finał mężczyzn w tej samej konkurencji wygrał Jan Kałusowski z Trójki Łódź, który wyrównał rekord Polski młodzieżowców (26.53). Srebro zdobył Michał Szer, a na najniższym stopniu podium stanął Bartosz Skóra.

– Szczerze, przed tymi zawodami nie myślałem, że tak szybko popłynę. Szczególnie po niezbyt dobrym starcie na „setkę” drugiego dnia. Odkułem się na 50 i 200 metrów, więc jestem zadowolony – mówił Kałusowski, który w tym sezonie często toczył zacięte pojedynki m. in. z Dawidem Wiekierą. – Myślę, że ta rywalizacja nas napędza i motywuje do coraz lepszych wyników. Bardzo możliwe, że w przyszłym roku połączymy siły i będziemy razem trenować, aby poziom polskiej żabki wznieść na jeszcze wyższy poziom. Chciałbym złamać barierę jednej minuty na 100 metrów na długim basenie. To mój główny cel na najbliższy sezon – zdradził łodzianin.

Dwa medale zdobyła w niedzielę Aleksandra Knop z UKS 190 Łódź. Najpierw wygrała zmagania na 200 m stylem zmiennym (2:12.00), a później zajęła 2. pozycję na 1500 m stylem dowolnym, przegrywając tylko ze swoją klubową koleżanką, Pauliną Piechotą. Tym samym Piechota sięgnęła już po siódme złoto mistrzostw kraju w tej konkurencji.

– Jak się to robi? Ciężka praca i ciężka praca. Siódmy tytuł na krótkim basenie to jest już coś, duży sukces. Wiadomo, że nie jest to rywalizacja jak na zawodach międzynarodowych, ale jeżeli nie można się ścigać „łeb w łeb”, to można przed kimś uciekać albo kogoś gonić – komentowała Piechota. – Przyszły sezon będzie bogaty w różne zawody. Moim celem jest zrobienie minimów na mistrzostwa świata oraz Uniwersjadę i powalczenie tam o jak najwyższe lokaty – dodała.

W pozostałych konkurencjach indywidualnych triumfowali Marcel Wągrowski (200 m stylem zmiennym) i Krzysztof Chmielewski (800 m stylem dowolnym). Natomiast w wyścigach sztafet 4x100 m stylem zmiennym najlepsze były zespoły ze stolicy: AZS AWF Warszawa wśród kobiet i AZS UW wśród mężczyzn. Mistrzostwa zostały zorganizowane przy wsparciu firmy Arena i MCC Medale.