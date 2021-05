Po ciężkim boju i pewnej wygranej w Gdańsku Master Pharm Rugby Łódź w finale

Przesądziła o tym wygrana łodzian w niedzielnym meczu z Lechią w Gdańsku. Po tej wygranej Master Pharm Rugby powiększyli do 10 punktów przewagę nad Skrą Warszawa, która przegrała właśnie z Ogniwem. Sopocianie będą rywalem łódzkich rugbistów i nawet własne boisko może być dla nich niewystarczającym argumentem. Łodzianie są rozpędzeni i nie zamierzają się zatrzymywać.

– Wygraliśmy kolejny ciężki mecz na Wybrzeżu - mówił po meczu Krzysztof Szulc, asystent trenera Przemysława Szyburskiego. – Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Lechia postawiła nam ciężkie warunki. W pierwszej połowie notowaliśmy sporo niedokładności, co spowodowało, że Lechia złapała wiatr w żagle. Na szczęście w drugiej połowie weszliśmy w swój rytm i wygraliśmy.

Do zakończenie fazy zasadniczej pozostały trzy kolejki spotkań. W najbliższej kolejce do Łodzi przylatuje Orkan.

Lechia Gdańsk – Master Pharm Łódź 21:52 (21:31)

Punkty dla łodzian: Kępa 22, Lolesio 10, Kramarenko, Karpiński, Wlaźlak, Mchedlidze po 5

Master Pharm: Vitalii Kramarenko, Cezary Plesiński, Robert Kacprowicz, Piotr Karpiński, Grzegorz Dułka, Michał Mirosz, Krzysztof Justyński, Roy Lolesio, Dawid Plichta, Michał Kępa, Paweł Kotasa, Adrian Seerane, Przemysław Dobijański, Damian Wlaźlak, Paweł Urbaniak oraz Dawid Nibladze, Tevita Soafa, Toma Mchedlidze, Jakub Florczak, Przemysław Serafin, Oleksandr Shevchenko, Kamil Brzozowski, Marek Miśkiewicz. Trener: Przemysław Szyburski.

Inne mecze: Budowlani Lublin – Sparta Jarocin 44:10 (23:3), Orkan Sochaczew – Arka Gdynia 66:0 (38:0), Skra Warszawa – Ogniwo Sopot 9:18 (6:9), Juvenia Kraków – Pogoń Awenta Siedlce 21:19 (9:12).

Tabela ekstraligi

1.Ogniwo Sopot1567497:193

2.Master Pharm Łódź1560527:222

3.Skra Warszawa1550446:283

4.Awenta Pogoń Siedlce 1541440:325

5.Orkan Sochaczew1541417:325

6.Lechia Gdańsk1535368:380

7.Budowlani Lublin1531347:380

8.Arka Gdynia1524326:539

9.Juvenia Kraków1522252:447

10.Sparta Jarocin150196:739

Następne mecze:

29/30.05: Master Pharm Łódź – Orkan Sochaczew, Sparta Jarocin – Juvenia Kraków, Pogoń Awenta Siedlce – Skra Warszawa, Ogniwo Sopot – Lechia Gdańsk, Arka Gdynia – Edach Budowlani Lublin.

