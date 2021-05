Po co jechać nad morze lub w góry i tracić kasę. Męka zaprasza. Jest cudnie i tanio ZDJĘCIA

- Ośrodek Wypoczynkowy MOSiR w Sieradzu-Męce położony jest na obrzeżach miasta, około siedmiu kilometrów od zespołu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Sportowej - mówi Piotr Iszczek, dyrektor MOSiR Sieradz. - Położenie ośrodka - w lesie - sprawia, że panuje w nim specyficzny mikroklimat. Do dyspozycji gości są: domki campingowe dwuosobowe i czteroosobowe, świetlica z kuchnią, dwie zadaszone altany do grillowania, brodzik dla dzieci, siłownia zewnętrzna, boisko asfaltowe, plac zabaw, istnieję również możliwość rozbicia namiotu. Ośrodek masowo odwiedzają zorganizowane grupy dzieci i dorosłych oraz klienci indywidualni. To idealne miejsce na spotkanie integracyjne, obóz dla dzieci i młodzieży, czy weekendowy wypad, a to wszystko zaledwie kilka minut jazdy od centrum Sieradza.

Dodajmy, że obiekt jest ogrodzony i objęty całodobowym nadzorem firmy ochroniarskiej.