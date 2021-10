Po derbach. Czy trener ŁKS straci pracę? Trener Widzewa będzie oceniał. Zdjęcia

Janusz Niedźwiedź (trener Widzewa):

Pierwsze słowo, które przychodzi mi do głowy po tym meczu, to niedosyt. Zrobiliśmy dziś bardzo dużo, by wygrać, ale trzeba docenić, że wróciliśmy z wyniku 0:2. Zabrakło tej jednej kropki, żebyśmy wszyscy wyszli z tego stadionu bardzo szczęśliwi. Nie cieszy mnie ten ostateczny rezultat, ale dziś na pewno na plus gol Tomka Dejewskiego - już siedemnastego strzelca Widzewa w tym sezonie.

Brakło nam dziś trochę dokładności, co było może widać przy wznowieniach od środka. Czasem się takie rzeczy zdarzają i trzeba takie rzeczy korygować.

Po meczu spotkam się z Azizem, żeby na spokojnie obejrzeć sobie i ocenić to spotkanie. Zmiana w przerwie była potrzebna, bo chcieliśmy odważniej zaatakować, a Fabio Nunes miał nam dać więcej w ofensywie.

Nie do końca zgodzę się, że cała pierwsza połowa była zła - przez pierwszy kwadrans graliśmy nieźle. Potem brakło nam spokoju w środku pola i oddaliśmy trochę inicjatywę, a później wydarzenia potoczyły się tak, jak się potoczyły.