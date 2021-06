Po Hiszpanach na aleję Unii trafił gracz z I ligi. Jan Sobociński zmienił stan cywilny

W minioną sobotę klub z alei Unii 2 potwierdził pozyskanie Jana Kuźmy. Osiemnastoletni pomocnik w poprzednim sezonie występował w pierwszoligowej Sandecji Nowy Sącz. Jest jednak wychowankiem innego klubu z tego miasta, a mianowicie Dunajca. Piłkarz ma na koncie 14 meczów w I lidze, a zdobył w nich jedną bramkę. W sezonie 2020/2021 rozegrał w sumie 518 minut i pięciokrotnie rozpoczynał zawody w wyjściowej jedenastce zespołu prowadzonego przez trenera Dariusza Dudka. ŁKS podpisał z osiemnastolatkiem umowę obowiązującą do końca sezonu 2024/2025. – Bardzo się cieszę, że podpisałem umowę z ŁKS - mówi piłkarz. - Chcę się rozwijać. Klub przedstawił plan na mnie. Teraz spróbuję powalczyć o miejsce w składzie.

Naszym zdaniem piłkarzowi trudno będzie wywalczyć miejsce w składzie pierwszoligowca, powinien być więc przygotowany raczej do gry w drużynie rezerw, która jest beniaminkiem grupy pierwszej III ligi.

To piąty piłkarz, który trafił latem do łódzkiego klubu. Na pewno nie ostatni. Niewykluczone, że na pierwszym treningu przed nowym sezonem, który nowy szkoleniowiec pierwszoligowca Jose Antonio Vicuna zaplanował na wtorek (29 lipca) pojawi sie także Japończyk Koki Hinokio, który grał ostatnio w Stomilu Olsztyn. To 20-latek, który w minionym sezonie wystąpił w 31 ligowych meczach olsztynian i strzelił w nich pięć goli. Zawodnik jest wychowankiem klubu Kyoto Shiko. W naszym kraju grał jedynie w Stomilu. Wydaje się, że pozyskanie otrzaskanego na pierwszoligowych boiskach piłkarza byłoby dobrym posunięciem sterników klubu z alei Unii 2. W jutrzejszych zajęciach udział ma wziąć grupa piłkarzy grających ostatnio w trzecioligowych już rezerwach ŁKS. Dlatego też nie pojechali oni na sobotni mecz kończący udany sezon w IVlidze ze Skalnikiem Sulejów.

Tymczasem w nowym sezonie kibice ŁKS nie zobaczą w akcji Jana Sobocińskiego, który przenosi się do Stanów Zjednoczonych. Będzie tam bronił barw zespołu nowego zespołu ligi MLS - Charlotte FC. W minioną sobotę były młodzieżowy reprezentant Polski zmienił za to stan cywilny. Pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zawarł związek małżeński ze swoją narzeczoną Dominiką Zysk.

Jak już informowaliśmy, 1 lipca ełkaesiacy wyjadą na obóz do Woli Chorzelowskiej, gdzie będą przebywać do 9 lipca. To miejsce doskonale jest im znane, bo w przeszłości przygotowali się tam do rozgrywek. Już w najbliższą sobotę (3 lipca) rozegrają pierwszy letni sparing. Ich rywalem będzie występująca w PKO Ekstraklasie Stal Mielec. Początek spotkania zaplanowano na 17.30.

Z kolei były trener ŁKS Łódź Kazimierz Moskal, który utrzymał w I lidze sosnowieckie Zagłębie kompletuje kadrę zawodniczą, ale i trenerską na nowy sezon. Jego nowym asystentem został Marcin Broniszewski, którego fanom futbolu w naszym regionie specjalnie przedstawiać nie trzeba. Prowadził ostatnio Widzew Łódź. Objął ten zespół w kwietniu, ale wygrał zaledwie dwa mecze, pięć zremisował i trzy przegrał. Nic wielkiego więc w klubie z Piłsudskiego nie zwojował. ą