Po ile będą karnety na mecze Widzewa? Co z transferami?

Trwa dyskusja kibiców, spodziewających się drastycznych podwyżek. W I lidze karnety kosztowały w przypadku kontynuacji zakupu 250 zł (trybuna B i D), 325 zł (C i A), 670 zł (A5 i A8). Cen karnetów na ekstraklasię jeszcze nie podano. Ile kosztowały karnety na mecze Lecha w minionym sezonie, zakończonym zdobyciem mistrzostwa Polski? Na trybuny Anioły i Czapczyka 630 zł, na trybunę Białasa i Kocioł 440 zł. Ceny karnetów na Legię w minionym sezonie: strefa I - 739 zł, strefa II - 619 zł, strefa III- 539 zł, żyleta - 329 zł.

Kibice prowadzą zażartą dyskusję na temat spodziewanych cen.

Oto kilka wpisów internautów: „Chcecie top transferów i wymagacie by przychodzili najlepsi? A skąd mamy wziąć na to pieniążki? Nie mamy dziś top sponsorów, wiec to my musimy się dorzucić do kasy klubu w postaci 2x droższych karnetów. Co w tym dziwnego”?

Kibiców również zajmują kwestie transferowe. Niepokoją słowa prezesa, który stwierdził, że jest przerażony wysokością zarobków piłkarzy w ekstraklasie. Dziwne, czy prezes tego wcześniej nie wiedział?

Oto ciekawy wpis jednego z kibiców Widzewa na oficjalnym koncie na FB (pisownia oryginalna): „Czas ucieka zawodnicy nowi powinni być już wcześniej nie tylko wytypowani ale i być po pierwszych rozmowach. Wtedy byłoby wiadome jakie są oczekiwania zawodnika i jego klubu i czy jest szansa ściągnięcie zawodnika tj. czy chce przyjść i czy nas stać na niego. Mam wrażenie, że u nas zrobiono listę życzeń i teraz ruszono na rozmowy. Co lepsi już podpisali kontrakty a kluby sprowadzają nowych zawodników np. Cracovia Makucha. My będziemy dopiero rozmawiać, targować się i zostaną niechciani w innych klubach. Zresztą najlepsze przykłady to zainteresowanie Czerwińskim, który nie gra w Lechu i ma już 29 lat, a więc nie jest perspektywiczny. To samo z tym napastnikiem z Pogoni, który tam się nie sprawdził. Czarno to widzę, jeszcze jak się mówi o oszczędnościach. Pieniędzmi nie należy szastać ale za grosze nikt nie będzie chcial u nas grać. Tylko fanatycy Widzewa jak Pawłowski mogą się zgodzić i to po to aby grać I się odbudować”.

My apelujemy o cierpliwość. Wierzymy w sukces. ą