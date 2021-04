Po likwidacji OFE: haracz i dziedziczenie lub wyższa emerytura z ZUS

Stracić z dnia na dzień 15 procent swoich oszczędności czy pozbawić najbliższych prawa do ich dziedziczenia i później dodatkowo zapłacić podatek? Oto trudny wybór, przed jakim staną posiadacze kont Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). Narzuci im to nowa ustawa o likwidacji OFE, która wejdzie w życie od 1 czerwca i ostatecznie przypieczętuje los otwartych funduszy.

Będzie się nad czym zastanawiać, a czasu na to jest niewiele, bo od 1 czerwca do 2 sierpnia br. Co konkretnie ma do wyboru ponad 15 milionów Polaków?

Opcja bierna, czyli automatyczna...

...to przeniesienie zgromadzonych na koncie OFE oszczędności na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) plus, prowadzone przez przekształcone fundusze OFE. A ponieważ zasobność przeciętnego konta OFE wynosi obecnie 9,689 zł, wybierając IKE plus, trzeba będzie oddać państwu - w dwóch ratach - średnio 1453 zł.