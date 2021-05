Po morderstwie w Brzezinach. Kim była ofiara nożownika. Co wiemy o mordercy?

W środę 5 maja, 41-letni Ryszard J. przyjechał do swojego sklepu papierniczego znajdującego się na brzezińskim rynku. Dochodziła godzina 18. Robił tak często. Wtedy na rynku było mało ludzi i mógł spokojnie dowieść towar. W sklepie była jego partnerka Magda. Żyli ze sobą od lat. Mieli dwoje dzieci. Seweryn ma 4 lata, a Rysio, który dostał imię po tacie – 9. W ten weekend pójdzie do Pierwszej Komunii Świętej.

Nie mogę zapomnieć o Ryśku – mówi jego znajoma pracująca w sklepie spożywczym. - Codziennie o nim myślę. To był taki wspaniały chłopak. Zawsze uśmiechnięty, nikomu nie odmówił pomocy. Pewnie dlatego ruszył w pościg za złodziejem. To dla niego było normalne... Nie chce nawet myśleć do przeżywa jego partnerka Madzia...

Taty już na niej nie będzie – mówi smutno jedna z handlujących na rynku warzywami. - Nie mogę uwierzyć, że Ryśka już nie ma. To taki cudowny człowiek. Organizował zawsze Światełko do Nieba podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jego partnerka Madzia też angażowała się społecznie. Gdy czegoś potrzeba było w przedszkolu to Rysiek i Magda byli pierwsi...

Ryszard nie przypuszczał, że środa, 5 maja będzie ostatnim dniem jego życia. Rozpakowując towar nie wiedział też co rozgrywa się w znajdującej się kilkaset metrów dalej „Biedronce”. Tam pojawił się 39-letni Sławek. Dochodziła godzina 18. Na mężczyznę zwrócił uwagę jeden z ochroniarzy. Zauważył, że Sławek schował pod kurtkę jeden z towarów. Potem okazało się, że był to krem czekoladowo-kawowy wart 5.99 złotych. Sławek przekroczył linię kas nie płacąc za krem. Tam zatrzymał go z ochroniarz. Wtedy Sławek wyciągnął nóż.

On był rodowitym brzezinianinem – zapewnia właścicielka sklepu z gospodarstwem domowym. - On się urodził w Brzezinach, stąd byli jego dziadkowie, mama. Tylko tata pochodził z Rogowa, ale po ślubie też zamieszkał w Brzezinach.

- Podobno ranny Rysio jeszcze biegł za nim – opowiada jeden ze znajomych zabitego. - Upadł koło sklepu zoologicznego. Przybiegły zaraz dziewczyny ze sklepu mięsnego. Próbowały go reanimować, tamować krew. Ale prawdopodobnie Rysio miał przeciętą aortę. Zaraz przyjechało pogotowie, potem helikopter z pogotowia lotniczego. Na pomoc było za późno. To wszystko rozegrało się na oczach Magdy. Gdy usłyszała strzały, bo policja goniła tego bandytę, wyszła ze sklepu. Wtedy zobaczyła Rysia całego we krwi.

Policjanci pojechali za uciekającym Sławkiem. Potem wysiedli z auta i zaczęli go gonić. Zauważył to Ryszard. Udało mu się zagrodzić drogę Sławkowi. Ten wtedy wyciągnął nóż i ugodził go w okolice serca.

- To dramat dwóch rodzin – mówi. - Znałem jednego i drugiego. Ten Rysio to był cudowny człowiek. Sławek pochodził z porządnej rodziny. Nie wiem czy mu się coś w głowie pomieszało?

On jednak nie zatrzymywał się. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze. Zabójca schował się w jednej z bram. Wszedł tam policjant. Został ugodzony przez zabójcę nożem w okolice kolana. Drugi z policjantów zaczął strzelać. Trafił Sławka w nogę. Dopiero wtedy udało się go ująć.

- Bardzo porządni ludzie – nie może się ich nachwalić sąsiadka, która sama wiele lat przepracowała w PGR. - Sławek to ich najstarsze dziecko. Ma jeszcze brata i siostrę. Z tego co wiem to wszyscy skończyli studia. Sławek też...

- Oczywiście nie pochwalamy tego co zrobił – zapewnia jeden jego z kolegów z dziecięcych lat. - Należy mu się za to najwyższa kara. Ale nigdy bym się tego po nim nie spodziewał. Był spokojnym chłopakiem, z dobrej rodziny. Choć lepiej znałem jego siostrę i brata. Razem chodziliśmy na zabawy, on miał swoje towarzystwo.

Od chłopca! - dodaje. - To był taki spokojny dzieciak. Zawsze dzień dobry powiedział, żaden chuligan. Ożenił się, ma dwoje dzieci. Słyszałam, że w małżeństwie się nie układało. Nie chce skłamać, ale albo był już po rozwodzie, albo w trakcie. Tego dnia moja córka miała jechać na zakupy do „Biedronki”. Mówiła, że gdyby go tam spotkała to zapłaciłaby te 6 zł za krem. Nikt z nas nie wierzył, że Sławek był zdolny zrobić takie coś. Widać dzieciak był głodny i dlatego ukradł ten krem...

Ostatni raz widzieli go kilka tygodni temu. Przyjechał do matki na rowerze. Był też wtedy jego brat.

Tata Sławka tym wszystkim kierował – mówią. - Teraz to pewnie w grobie się przewraca. Matka to wstydzi się z mieszkania wyjść. Zresztą myśmy też by nie przypuszczali, że on coś takiego zrobi. Wykształcony chłopak, mieszkał i pracował w Łodzi. Ożenił się, ale w tym małżeństwie od początku się nie układało. Może go to załamało?

Widzieliśmy jak rozmawiali – twierdzi starsze małżeństwo. - Do dziś nie mogę uwierzyć, że taki spokojny chłopak coś takiego zrobił. A po co ten ochroniarz go gonił. Za 6 złotych? Widział, że ma nóż... Sklep by nie zbiedniał, może ten biedny człowiek, którego zabił Sławek by żył?

Może Sławek zareagował tak gwałtownie, bo był już wcześniej karany mandatem za kradzież w sklepie i był poszukiwany do odbycia zastępczej kary aresztu? Na razie usłyszał kilka zarzutów: zabójstwa, czynnej napaści, spowodowania obrażeń ciała u policjanta i kradzieży rozbójniczej. Grozi mu za to dożywocie. Sąd aresztował go na trzy miesiące. On sam nie przyznał się do stawianych zarzutów i odmówił składania zeznań. Wiadomo, że w chwili gdy wbijał nóż w pierś Ryszarda był trzeźwy. Badania wykażą, czy nie znajdował się pod wpływem innych substancji odurzających.

Mieszkańcy Brzezin postanowili pomóc Magdzie, partnerce Ryszarda i jej dwóm synom. Zorganizowali zbiórkę na zrzutka.pl. Udało się już zebrać 111 tysięcy złotych! A Ryszard Jasiński został odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Andrzeja Dudę Medalem za Ofiarność i Odwagę.