Po pożarze przy ul. Abramowskiego 22 w Łodzi. W kamienicy nie ma części dachu, lokatorzy marzną

Po pożarze kamienicy przy al. Abramowskiego 22 w Łodzi

W dwa tygodnie po pożarze kamienicy przy ul. Abramowskiego 22 w Łodzi lokatorzy narzekają na warunki w kamienicy. Podczas pożaru zniszczeniu uległo aż 30 mkw. dachu koło komina, a także m.in. część drewnianej klatki schodowej prowadzącej na strych i okno.

Po pożarze lokatorów z najwyższego, trzeciego piętra przeniesiono do hostelu. Nadpalone drewniane schody rozebrano, wejście na strych zabezpieczono dyktą, a dziurę zakryto plandeką. To jednak zbyt mało, by usunąć skutki zniszczeń. W dwa tygodnie po pożarze lokatorzy,którzy pozostali w budynku narzekają na zimno.