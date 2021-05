Po raz 16 Bełchatów zmierzy się z Radomiakiem

Bilans tych potyczek jest nieznacznie korzystniejszy dla radomian, którzy wygrali sześć spotkań. Pięciokrotnie górą były giekaesiacy, a cztery mecze kończyły się podziałem punktów. Bilans bramkowy to 19-19. W rundzie jesiennej trwającego obecnie sezonu drużyna treneraDariusza Banasika wygrała na swoim boisku 2:0 (1:0) po golach Karola Podolińskiego oraz Leandro, dla którego pierwszym klubem w Polsce był Zawisza Rzgów. Brazylijczyk ma na koncie osiem bramek, ale najskuteczniejszym graczem Radomiaka jest Karol Angielski - 10 goli. - Ostatnio nie grał jednak w trzech meczach z powodu kontuzji - mówi Włodzimierz Łyżwa, dziennikarz sportowy z Radomia. - We wtorek wznowił już treningi i w piątek powinien wyjść na boisko. Po pauzie za kartki wracają z kolei Mateusz Radecki oraz Raphael Rossi. Ten drugi zapewne zajmie w obronie miejsce Mateusza Radeckiego, który wystąpił w wygranym meczu z Sandecją Nowy Sącz.

Porażka "Górali" w Radomiu 0:3 (0:1) była pierwszą ligową przegraną tego zespołu po 17 meczach bez porażki. Dodajmy jeszcze, że urodzony w Łęczycy trener gości Dariusz Banasik, to były zawodnik klubu z Bełchatowa. Przyjezdni są zdecydowanym faworytem piątkowego starcia na Gieksa Arenie. Początek tego meczu zaplanowano na 17.40. Trener gospodarzy Marcin Węglewski ma do dyspozycji wszystkich najlepszych graczy.