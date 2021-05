Po raz 17 Bełchatów kontra Radomiak

Goście, walczący o bezpośredni awans do ekstraklasy, są zdecydowanym faworytem starcia. W Radomiu nie wyobrażają sobie zresztą żeby drużyna trenera Dariusza Banasika nie wywalczyła promocji do elity. Rok temu radomianie przegrali promocję na finiszu, ulegając w finałowym meczu barażowym Warcie Poznań 0:2 (0:0), która okazała się rewelacją niedawno zakończonego sezonu PKO Ekstraklasy, uplasowała się bowiem na piątym miejscu. Piątkowe starcie w Bełchatowie będzie 17 oficjalnym meczem obu ekip. Jak wyliczył rzecznik prasowy bełchatowskiego klubu bilans tych spotkań jest remisowy, bo obie ekipy mają na koncie po sześć zwycięstw, cztery mecze kończyły się remisowo. Bilans bramkowy to 20-19 dla GKS. - Na stadionie w Bełchatowie rywalizowaliśmy siedmiokrotnie trzy razy wygrywając, dwukrotnie remisując, a dwa mecze padły łupem radomian - wyjaśnia rzecznik prasowy. ą

I liga

31. kolejka. Piątek (21 maja): Bełchatów - Radomiak Radom (17.40, wynik z rundy jesiennej 0:2). Sobota (22 maja): Tychy - Termalika Nieciecza (12.40, 0:0), Odra Opole - Miedź Legnica (19.45, 2:4), ŁKS Łódź - Górnik Łęczna (19.08, 0:2), Stomil Olsztyn - Puszcza Niepołomice (17, 2:0), Zagłębie Sosnowiec - Jastrzębie (12.40, 1:2). Niedzie-la (23 maja): Sandecja Nowy Sącz - Chrobry Głogów (19.10, 2:0), Resovia - Korona Kielce (19.05, 0:1), Arka Gdynia - Widzew Łódź (12.40, 1:2).