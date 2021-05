Po szalonym meczu z Puszczą ŁKS szykuje się na bój z Łęczną

- Mecz był bardzo trudny, bo Puszcza była bardzo groźna, zwłaszcza przy stałych fragmentach, tak bowiem straciliśmy dwie bramki - mówił po spotkaniu trener zespołu z alei Unii 2 Ireneusz Mamrot. - Trzeba przyznać uczciwie, że w jednej sytuacji dopisało nam szczęście. Bardzo chciałbym, żeby wygrana, po takim trudnym meczu, zbudowała trochę zespół i wierzę w to, że tak właśnie stanie się w następnych spotkaniach i będziemy się prezentować coraz lepiej.

Niedzielne starcie w Niepołomicach to już historia, przed ełkeasiakami bardzo ważne spotkanie na swoim boisku z Górnikiem Łęczna (godz. 19.08), z którym ełkaesiacy przegrali jesienią 0:2 (0:1). Goście są w tabeli na miejscu szóstym i mają 49 punktów, a ełkaesiacy na piątym - o dwa oczka więcej. Ostatnio podopieczni znanego w naszym regionie z pracy w GKSBełchatów Kamila Kieresia, którego asystentem jest Andrzej Orszulak, prowadzący między innymi RKSRadomsko, są w dołku. Nie wygrali siedmiu ligowych spotkań z rzędu, a zdobyli w nich zaledwie pięć punktów na 21 możliwych. Strzelili sześc goli, a stracili dziewięć. Ełkaesiacy będą faworytem starcia, tym bardziej, że mają za sobą zwycięską “bitwę” w Niepołomicach. - Przygotowania do tego meczu startują we wtorek, mówi rzecznik prasowy klubu z alei Unii 2 Bartosz Król. - Trener Ireneusz Mamrot ma do dyspozycji wszystkich najlepszych obecnie piłkarzy, bo żaden z nich nie musi pauzować za kartki. Nikt też nie zgłaszał urazu po niedzielnym spotkaniu z Puszczą.

Dodajmy, że w pierwszym etapie baraży o elitę trzeci zespół tabeli końcowej gra z szóstym, a czwarty z piątym. Zwycięzcy spotkają się w finale. Mecz z Górnikiem w końcu obejrzą na żywo kibice, a klub przeznaczył dla nich 25 procent pojemności trybuny, czyli około 1.300 miejsc. Udostępnione zostaną one jedynie dla posiadaczy karnetów na cały sezon, ale pod warunkiem bezpłatnego wygenerowania przez nich miejsca na widowni. Oznacza to, ze posiadacze karnetów mogą sobie przypisać upatrzone miejsce za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży (bilety.lkslodz.pl) lub w stacjonarnej kasie w Sport Arenie. Mają termin do 21 maja. Brak wygenerowania miejsca w tym terminie oznacza rezygnację.