Po trzech z rzędu porażkach z Chrobrym ŁKS gra o 3 punkty

W sobotę (6 sierpnia) zespół prowadzony przez trenera Kazimierza Moskala spróbuje przerwać fatalną passę trzech porażek z Chrobrym w meczach ligowych po 0:1. Będzie to trzecie w historii starcie tych ekip w meczach o punkty w Głogowie. Wszystko zaczęło się 20 lipca, kiedy to łodzianie po awansie na zaplecze ekstraklasy zmierzyli się w pierwszej kolejce w Głogowie z Chrobrym i wygrali mecz 1:0 (1:0) po golu Ukraińca Jewhena „Żeni” Radionowa, który jest obecnie piłkarzem trzecioligowego Świtu Nowy Dwór Mazowiecki. Co ciekawe, trenerem zespołu z alei Unii 2 był, taka jak i obecnie, Kazimierz Moskal.

Sobotni pojedynek będzie starciem drużyn o podobnym potencjale. Obie przeszły w przerwie między sezonami zmiany kadrowe. Większe „tąpnięcie” miało miejsce w zespole Marka Gołębiewskiego, który zajął miejsce Serba Ivana Djurdjevića (obecnie Śląsk Wrocław). Po niezwykle udanym minionym sezonie większość kluczowych graczy znalazał sobie silniejsze kluby. Mimo to zespół przyzwoicie rozpoczął rozgrywki - w trzech meczach zdobył cztery punkty.

Szkoleniowiec łódzkiej drużyny ma przed jutrzejszym starciem nie lada atut w ręku. Otóż wszyscy piłkarze z kadry pierwszoligowej są gotowi do gry. Nawet Adam Marciniak, leczący ostatnio uraz, wznowił treningi.

Ełkaesiacy wyjeżdżają do Głogowa w piątkowe popołudnie. Nie pojadą jednak wprost do tego miasta, nocleg mają zarezerwowany w jednym z hoteli w Lubinie. Sobotnie starcie rozpoczyna sie dopiero o godzinie 20 i jest to dobra wiadomość w kontekście panujących w naszym kraju upałów.

Drużyna z alei Unii zajmuje obecnie w ligowym rankingu piąte miejsce (6 punktów), a głogowianie 10. Przy wygranej łodzianie powinni przesunąć się w tabeli. Sensacyjnego lidera rankingu Zagłębie Sosnowiec czeka prawie derbowe starcie z GKSKatowice. Każde rozstrzygnięcie w tym spotkaniu jest możliwe. Mająca także siedem punktów Wisła Karków spotka się w Opolu z Odrą, która rozpoczęła sezon od trzech ligowych porażek, po prostu koszmar. ą

i liga

Trzecia kolejka. Piątek (5 sierpnia): Arka Gdynia - Sandecja Nowy Sącz (godzin 18), Odra Opole - Wisła Kraków (20.30). Sobota (6 sierpnia): Chrobry Głogów - ŁKS Łódź (20), Górnik Łęczna - Resovia (15), GKSKatowice - Zagłębie Sosnowiec (17.30). Niedziela (7 sierpnia): GKSTychy - Podbeskidzie Bielsko- Biała (12.40), Skra Częstochowa - Termalika Nieciecza (15), Puszcza Niepołomice - Chojniczanka Chojnice (18). Poniedziałek (8 sierpnia): Stal Rzeszów - Ruch Chorzów (18).