Po wypadku motocyklistów w Aleksandrowie. Kim były ofiary? Czy musiały zginąć? Wiosna to trudny czas dla motocyklistów

Wśród motocyklistów z powiatu zgierskiego zapanowała żałoba. Cała trójka była dobrze znana w tym środowisku w powiecie zgierskim, a nawet w Łodzi. 43-letni motocyklista to Tomasz, jeden z liderów ruchu motocyklowego w powiecie zgierskim. Inicjował spotkania, założył na messengerze grupę skupiającą kilkudziesięciu miłośników jednośladów ze Zgierza, Ozorkowa i Aleksandrowa Łódzkiego.

- To on był kołem zamachowym naszych spotkań, to on wszystko organizował. Był pełnym życia człowiekiem, zakręconym na punkcie motorów – mówi Tomasz Edelwajn, przyjaciel zmarłego. - Tomek kochał jazdę, jeździł codziennie, wystarczyło, że na termometrze było plus jeden, a on już wyciągał motor i jechał. Teraz jest piękna pogoda, pewnie też byłby na motorze – ocenia.