Pobił byłą partnerkę, zabrał samochód i uszkodził telefon. Był poszukiwany przez prokuraturę. Został zatrzymany przez policję

Policjanci z Koluszek zareagowali na zgłoszenie, z którego wynikało, że w gminie Koluszki doszło do przywłaszczenia samochodu bmw. Miał za tym stać 29-letni łodzianin, który - jak się także okazało - zniszczył telefon komórkowy i doprowadził do uszkodzenia ciała byłej partnerki.

Z Koluszek do Łodzi

Nowe zarzuty dla mężczyzny

Mężczyzna był poszukiwany przez zgierską i łódzką prokuraturę. Został zatrzymany. Dodatkowo usłyszał zarzuty zniszczenia i przywłaszczenia mienia, co zagrożone jest karą do 5 lat pozbawienia wolności oraz uszkodzenia ciała swojej byłej partnerki, za co grozi kara do 2 lat więzienia.