Pochodząca z Iraku rodzina migrantów w przyczepie tira rozładowanego w Niewiadowie koło Tomaszowa Maz.

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego w poniedziałek, 29 listopada wieczorem, ujawnili na terenie jednej z firm w Niewiadowie koło Tomaszowa Mazowieckiego sześcioosobową rodzinę z Iraku, która przyjechała z Białorusi do Polski w zaplombowanej naczepie samochodu ciężarowego z drewnem.

Jak ustalono do tej pory, migranci dotarli do Polski przekraczając wcześniej granicę białorusko-litewską. Cudzoziemcy to trzy osoby dorosłe i trójka dzieci, w tym dwóch nastolatków i 9-letnia dziewczynka.

Policja ustala na razie, czy z przewozem ujawnionych osób może mieć związek kierowca ciężarówki.

Testy w kierunku koronawirusa wykazały, że wszyscy migranci są chorzy na COVID-19.

Według Komendy Głównej Policji, poniedziałkowe zdarzenie spod Tomaszowa jest prawdopodobnie nową metodą przemytu ludzi z Białorusi do krajów Unii Europejskiej i ma związek z uszczelnieniem granicy.