Pochwały od PZPN. TME UKS SMS Łódź jest faworytem sobotniego meczu

Łodzianki są faworytkami tego spotkania.

Tegoroczny sezon podopieczne trenera Marka Chojnackiego zaczęły w wielkim stylu – odniosły cztery zwycięstwa w czterech meczach. Zajmują pozycję wiceliderem tabeli za Czarnymi Sosnowiec, które mają taki sam bilans punktowy, ale lepszą różnicę bramek.

Olimpia Szczecin jest dziesiąta w tabeli, a wykaraskała się z ostatniej pozycji dopiero po minionej kolejce, gdy pokonała ROWRybnik u siebie 2:1. Na wyjazdach w tym sezonie piłkarki ze Szczecina przegrały w Koninie z Medykiem 0:3 i ze wspomnianymi Czarnymi Sosnowiec 0:8.

To właśnie zdobycze bramkowe z tego meczu umożliwiają Czarnym zajmowanie pozycji lidera. Może więc łodzianki teraz dogonią rywalki, choć nie ma co oczekiwać festiwalu goli, najważniejsze jest zwycięstwo.

PZPN chwali drużynę TME UKS SMS

Na stronie internetowej PZPN czytamy: „Zespół Marka Chojnackiego na początku sezonu sprawia wrażenie drużyny, która ma już kompletnie dosyć piątego miejsca, jakie zajmowała we wszystkich dotychczasowych swoich sezonach w Ekstralidze. Ada Achcińska, Paulina Filipczak, Klaudia Jedlińska to uznane marki w lidze, ale SMS wprowadza na boiska Ekstraligi kolejną zdolną młodzież - Oliwię Silny, Wiktorię Zieniewicz, Gabrielę Grzybowską. Czy to będzie ich sezon? Wszystko na to wskazuje”. ą