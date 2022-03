Pociąg ŁKA przywiózł do Łodzi 300 uchodźców z Ukrainy ZDJĘCIA Matylda Witkowska

Specjalny pociąg ŁKA pojechał w weekend do Przemyśla i przywiózł do Łodzi około 300 uchodźców z Ukrainy. Większość z nich nie chciała zostać w regionie, skierowała się do Warszawy.