Początek jesieni 2021. Pogoda na jesień 2021. Kiedy rozpoczyna się astronomiczna jesień a kiedy kalendarzowa? Równonoc jesienna 21.09.2021

Jak podaje znany w całym kraju zgierzanin Jarosław Turała, „łowca burz”, mający na Facebooku profil „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały, rześkie poranki, gdy temperatura spadłą do 1-3 stopni Celsjusza, już niedługo odejdą w zapomnienie.

Przyglądam się bacznie nadchodzącemu weekendowi – pisze Jarosław Turała. - Na mapie środkowej troposfery widać wyraźnie niż na wschodzie oraz długą falę górną z coraz szybszym przepływem. Zanim uświadczymy (prawdopodobnie ) ciepła, musimy się zmierzyć już we czwartek z szybkim przepływem powietrza w całej wysokości troposfery. Prąd strumieniowy zawita nad Polskę, a obecność niżu sprawi, zwiększenie się gradientu poziomego ciśnienia. Zagęszczenie izobar sprawi, że zacznie wiać i to chwilami mocniej. Po przejściu frontu atmosferycznego wiatr nadal z nami pozostanie, ale powoli dojdzie do głosu układ wyżowy z południa kontynentu, który swoim klinem wypchnąć powinien wspomnianą falę z prądem strumieniowym na północ od naszego kraju. Sytuacja baryczna prawdopodobnie pozwoli napływ) ciepłej masy powietrza z południa, która oznacza w weekend wzrost temperatur do przyzwoitych wartości. Myślę, że spokojnie w niedzielę oraz w poniedziałek można liczyć na 20 stopni plus...