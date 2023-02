Podium ekstraklasy nie dla Widzewa. Trenował w ŁKS, grał w Widzewie, pomógł rywalom Widzewa

W Płocku Wisła przegrała z Lechem 0:1. Poznański zespół dopisał do swego dorobku dwa punkty więcej niż Widzew i teraz wyprzedza łodzian o cztery oczka. Oddala się podium od widzewiaków.

Płocczanie kończyli mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Jakuba Rzeźniczaka ukaranego za brutalny faul na Alanie Czerwińskim.

Jakub Beniamin Rzeźniczak to piłkarz urodzony 26 października 1986 roku w Łodzi. Jest wychowankiem Widzewa Łódź, do którego trafił po tygodniowym epizodzie u lokalnego rywala - ŁKS Łódź. W wieku 16 lat w drużynie rezerw Widzewa Łódź rozegrał swój pierwszy mecz w seniorskiej karierze, na którym dobrym występem zwrócił na siebie uwagę trenera pierwszej drużyny Andrzeja Kretka.

W wywiadzie dla Futbolowni mówił: W ŁKS to był tygodniowy epizod. Wygonili mnie stamtąd, bo powiedzieli, że jestem za mały. Więc poszedłem z kolegą do Widzewa i już zostałem. Jak zaczynałem treningi w Widzewie, to drużyna była jeszcze wielką marką, bo to była połowa lat 90., więc pamiętam słynne 3:2 na Legii, czy Ligę Mistrzów, jak Marek Citko przelobował bramkarza Atletico Madryt. Super to wspominam.

Jako utalentowany obrońca zadebiutował w ekstraklasie już w wieku niespełna 17 lat! Był to sezon 2003/04, a przed kolejnym... zdecydował się przejść do Legii. W międzyczasie, zanim został jednym z najbardziej utytułowanych legionistów, wrócił do Widzewa na wypożyczeniu. W sumie przy Łazienkowskiej spędził 12 sezonów. Pięć razy był mistrzem Polski, sześć razy zdobył krajowych puchar i jeden raz Superpuchar. Z "Wojskowymi" grał także w Lidze Mistrzów. Obecnie piłkarz Wisły Płock.

Zobaczył dwie czerwone kartki w sezonie 2004/05 (w barwach Legii), jedną w 2006/07 (w meczu Widzew - Cracovia), w 2009/10 (Legia - Cracovia), 2010/11 (Ruch - Legia), 2021/22 (w Wiśle Płock w meczach z Pogonią i Radomiakiem), w 2022/23 (w Wiśle Płock w meczu z Lechem). To była ósma czerwona kartka Jakuba w meczach polskiej ligi.

W reprezentacji Polski zagrał 9 razy.