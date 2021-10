Podniosła religijna uroczystość w parafii świętego Wojciecha w Sieradzu-Męce ZDJĘCIA

Obraz następnie okadzono i poświęcono. Jest on teraz eksponowany przez jednym z ołtarzy. Barwną asystę tworzyli druhowie z OSP Woźniki, dzielnicy Sieradza oraz panie i dziewczęta z tej miejscowości ubrane w sieradzkie stroje ludowe. To jedna z barwniejszych asyst w okolicy.

Parafia w Męce jest jedną z najstarszych nie tylko w naszym regionie, ale w Polsce. Została erygowana już w drugiej połowie XIII wieku.Do 1318 roku należała do archidiecezji gnieźnieńskiej, z kolei w latach 1260 - 1358 była pod zarządem Kanoników Regularnych Lateran. W roku 1548 lub 1571 wcielona została do mensy mansjonarzy kolegiaty sieradzkiej.

Obecny kościół wzniesiony został z fundacji pochodzącej z parafii w Męce biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebnickiego. Miało to miejsce przed 1679 rokiem. W roku 1870 odnowiony staraniem proboszcza Jana Moczyńskiego. W latach 1949 - 1951 rozbudowany za kadencji ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Szatko, który pochodził z Firlejowa koło Lwowa (obecnie Ukraina). Z kolei w latach 1999 - 2003 świątynia przeszła remont generalny. Proboszczem był wówczas ks. Grzegorz Drzewiecki, który jest obecnie prałatem i kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Księżnej Sieradzkiej w Charłupi Małej. Obecny proboszcz jest tu od roku 2006.