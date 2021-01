Podwójna waloryzacja emerytur księży? Z czego to wynika? Dlaczego emerytury duchownych rosną dwa razy szybciej? 27.01.2021

Emerytury zwykłych obywateli waloryzowane są raz do roku - 1 marca. Oznacza to, że ich świadczenia rosną o kilka procent. W 2020 r., waloryzacja emerytur wyniosła 3,24%.Jednak księża są w znacznie lepszej sytuacji, niż zwykli obywatele - informuje "Super Express". Z dokumentów MSWiA, na które powołują się dziennikarze tego tytułu, wynika, że emerytury przedstawicieli stanu duchownego rosną dwa razy szybciej! Jak to możliwe? Każdy ksiądz po 65. roku życia, otrzymuje ZUS-owską emeryturę, która podlega zwykłej waloryzacji. Do tego jednak, po ukończeniu 75 lat, księża otrzymują pieniądze z Funduszu Kościelnego.CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE

Pixabay.com