Podwyżka cen biletów MPK Łódź od 1 maja 2021. W majówkę czynne będą punkty sprzedaży. Informacje o cenach biletów MPK Łódź 2.05.2021

Które bilety zdrożeją? Imienne bilety 90-dniowe na wszystkie linie, dotąd warte 240 zł, od 1 maja będą kosztować 288 zł , ceny ulgowych biletów podwyższone zostaną ze 120 zł do 144 zł . Imienne bilety 30-dniowe na wszystkie linie, dotąd warte dziś 96 zł będą kosztować 116 zł., ceny ulgowych zaś wzrosną z 48 zł do 58 zł. To podwyżki o dokładnie 20 proc., lecz posiadacze Karty Łodzianina zapłacą "stare" ceny.

BILETY DLA JUNIORÓW I SERNIORÓW

Kolejne nowości dotyczą biletów dla seniorów, juniorów i uczniów. Bilety dla juniorów i uczniów będą połączone w jeden Bilet Juniora. Będzie on przysługiwał dziecku od 4 roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole, a podczas kontroli konieczne będzie okazanie dokument potwierdzający wiek dziecka, oraz dla dziecka uczęszczającego do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18 roku życia. Cena Biletu Juniora ważnego w strefie 1 pozostaje bez zmian: 10 zł miesięcznie i 100 zł rocznie, dla seniorów również - 25 zł miesięcznie i 250 zł rocznie. Wprowadzone będą dodatkowo: