Podwyżka cen biletów MPK Łódź od 1 marca 2022. Wyższe mandaty komunikacji miejskiej w Łodzi. NOWY CENNIK

Podwyżkę na wniosek prezydent Łodzi przegłosowali radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy. Tłumaczono ją m.in. wyższymi kosztami cen paliw i energii czy podwyżkami wynagrodzeń w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym - łącznie o 46 mln zł.

Jak kształtuje się nowy cennik biletów MPK Łódź?

normalny bilet 20-minutowy będzie kosztował 4 zł., a nie jak dzisiaj 3 zł.

ulgowy bilet 20-minutowy będzie kosztował 2 zł, a nie jak dziś 1,5 zł.

normalny bilet 40-minutowy będzie kosztował 5 zł, a nie jak dotąd 3,8 zł

ulgowy bilet 40-minutowy będzie kosztował 2,5 zł, a niej jak dotąd 1,9 zł.

Co istotne, wraca przedłużony termin obowiązywania tych biletów: bilety 20-minutowe będą ważne przez 40 minut, a 40-minutowe przez godzinę. Powód to inwestycje na drogach, które mają wpływ na opóźnienia taboru MPK. Przedłużenie ważności biletów będzie obowiązywać do końca 2023 r.