Podwyżka świadczeń pielęgnacyjnych w 2021 roku. Sprawdź, jaka jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego 27.06.2021 Andrzej Gębarowski

Zobacz galerię (3 zdjęcia) Pierwsza grupa mogąca obecnie liczyć na wsparcie ze strony państwa to rodzice niepełnosprawnych dzieci, uprawnieni do świadczenia pielęgnacyjnego w wysokości 1.971 zł netto (od 1 stycznia 2021 r.). fot. 123rf Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Podwyżka świadczeń pielęgnacyjnych w 2021 roku. Wspieranie rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych to dziedzina, która należy w Polsce do najbardziej podatnych na zmiany. W efekcie licznych modyfikacji prawa mamy do czynienia z kilkoma grupami opiekunów, uprawnionymi do odrębnych świadczeń. Poniższy tekst można więc potraktować jako krótki przewodnik po zawiłym obecnie systemie pomocy. Ma on wprawdzie zostać w przyszłości uproszczony i ujednolicony, ale od lat kończy się to na zapowiedziach. Od wielu lat narasta również dysproporcja pomiędzy coraz hojniejszym wsparciem opiekunów niepełnosprawnych dzieci, a nikłym wsparciem opiekunów osób dorosłych – obecnie stała się ona wręcz drastyczna i rażąco niesprawiedliwa.