Podzielono pieniądze na renowacje zabytków w Łódzkiem. Wśród beneficjentów parafie, harcerze i miłośnicy kolei

Kolejni beneficjenci to: średniowieczne opactwo cystersów w Sulejowie w powiecie piotrkowskim, zamek – muzeum w Oporowie w powiecie kutnowskim, parafia św. Floriana w Uniejowie w powiecie poddębickim, parafia św. Katarzyny w Zgierzu, parafia św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Zadzimiu w powiecie poddębickim, założenie parkowo – pałacowe w Popielawach w powiecie tomaszowskim, parafia Wszystkich Świętych i św. Jakuba w Giecznie w powiecie zgierskim, parafia św. Wojciecha w Krzepczowie w powiecie piotrkowskim, Chorągiew Łódzka ZHP na badania konserwatorskie zespołu dworsko – parkowego w Małeczu w powiecie tomaszowskim, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei w Skierniewicach, parafia św. Mikołaja Biskupa w Mierzynie w powiecie piotrkowskim, parafia świętych apostołów Piotra i Pawła w Turze w powiecie poddębickim, parafia Podwyższenia św. Krzyża w Brzezinach i parafia Matki Bożej Bolesnej w Nieborowie w powiecie łowickim.

W tej sytuacji komisja powołana przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi podzieliła pieniądze na 15 beneficjentów, wśród których znalazły się m.in. parafie, instytucje i osoby prywatne. Najwięcej, bo 101 tys. zł, otrzymała fara w Piotrkowie Trybunalskim. Chodzi o bazylikę św. Jakuba Apostoła przy ul. Krakowskie Przedmieście. Jest to średniowieczna świątynia, którą zbudowano w stylu romańskim, a rozbudowano w stylu gotyckim.

Można szykować kolejne wnioski o pieniądze

Jak nas poinformowała Aleksandra Stępień, wojewódzki konserwator zabytków w Łodzi, wnioski o dotacje na 2022 roku należy złożyć do 30 listopada br. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi. Jeśli zaś chodzi o wnioski na refundację, czyli zwrot kosztów poniesionych na ratowanie zabytków w ciągu minionych trzech lat (2018-2020), to przyjmowane będą do 30 czerwca br.