Pogoda na długi weekend. Pogoda dla Łodzi i regionu na Boże Ciało. Nadciągają afrykańskie upały! Pogoda na 16 czerwca

Do regionu łódzkiego nadciągają upały. Po wielu dniach deszczowych długi weekend czerwcowy zaskoczy nas dobrą pogodą. W niedzielę (19 czerwca) termometry w Łodzi pokażą prawie 30 stopni. Taka temperatura utrzyma się do wtorku. Natomiast norweski portal yr.no przewiduje dla Łodzi jeszcze wyższe temperatury. Według niego w niedzielę ma być w Łodzi słonecznie aż 30 stopni, a w poniedziałek aż 32 stopnie, a ochłodzenie ma przyjść dopiero we wtorek.

Grzegorz Gałasiński