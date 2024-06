Pogoda na najbliższy dni, 6-9 czerwca. Upały na razie nam nie grożą. Będzie sporo deszczu

W najbliższych dniach (6-9 czerwca) pogodę będą kształtować chłodniejsze masy powietrza polarnego morskiego napływające do nas bezpośrednio znad północnego Atlantyku. \W czwartek i w weekend zachmurzenie będzie duże, przelotne opady deszczu, a temperatura nie przekroczy 24 stopni Celsjusza.

Pogoda czwartek 6 czerwca

W czwartek zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na południu możliwe burze. Temperatura maksymalna od 18°C do 23°C, chłodniej nad morzem od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

Pogoda na piątek 7 czerwca

W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu kraju także burze. Temperatura maksymalna od 18°C na północy i wschodzie, około 21°C w centrum, do 24°C na południu. Chłodniej nad samym morzem, od 14°C do 16°C. Wiatr na ogół słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Pogoda na sobotę 8 czerwca

W sobotę zachmurzenie duże, miejscami większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu, na wschodzie także burze. Miejscami opady będą intensywne. Temperatura maksymalna od 21°C na południowym zachodzie, około 24°C w centrum, do 27°C na południowym wschodzie. Chłodniej nad samym morzem i w kotlinach Sudeckich, od 15°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na północy w porywach do 55 km/h, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Pogoda na niedzielę 9 czerwca

W niedzielę zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, a na wschodzie kraju burze. Temperatura maksymalna od 13-16°C w Sudetach i nad morzem, około 20°C lokalnie w centrum, na północy i zachodzie, do 26°C na południowym wschodzie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków zachodnich, tylko na północy lokalnie zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/

