Pogoda na Wszystkich Świętych. Jaka temperatura będzie 1 listopada? Kiedy spadnie śnieg? Sprawdź prognozy pogody na długi weekend 16.10.2021

Pogoda w ostatnich dniach nas nie rozpieszcza. Rozpoczęła się prawdziwa jesień przez co jest chłodno i deszczowo. Zmianę temperatury odczuwamy szczególnie rankiem i wieczorami.

POGODA NA 1 LISTOPADA

Choć weekend tuż przed Wszystkimi Świętymi zapowiada się chłodno i deszczowo, to 1 listopada pogoda ma ulec poprawie.

Według prognoz we Wszystkich Świętych temperatury w Łodzi mają oscylować w granicach 12-13 stopni Celsjusza, co oznacza, że jak na początek listopada pogoda będzie wyjątkowo dobra. Najzimniej będzie w województwie lubelskim oraz w północno-wschodniej Polsce. Najcieplej będzie z kolei we Wrocławiu.