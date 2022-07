Pogoń - Widzew 2:1. Wielka szkoda. Widzew miał doskonałe okazje. Będzie kolejny transfer

Podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia pokazali, że ekstraklasa nie taka straszna i wcale nie oznacza poziom nieosiągalny dla łodzian. Widzew wyszedł w starym dobrym sprawdzonym w pierwszoligowych bojach składzie, z dwoma nowymi zawodnikami w linii obrony i zaprezentował się z dobrej strony. Najważniejsze, że grał odważnie.

Taka postawa przyniosła łodzianom gola w 19 minucie. Ernest Terpiłowski wpadł w pole karne, minął obrońcę, podał wzdłuż linii bramkowej, a nogę dołożył Bartłomiej Pawłowski. Gospodarze odpowiedzieli akcją w 26 min. Groźnie pod bramką Widzewa. Wielkie zamieszanie, Damian Dąbrowski strzelał, Henrich Ravas obronił, a dobitka Kamila Drygasa trafiła w słupek.

Widzewiacy niesieni dopingiem swoich kibiców mogli strzelić drugiego gola, zrobił to nawet Bożidar Czorbadżijski, ale był na pozycji spalonej. Kiedy wydawało się, że pierwsza połowa skończy się wynikiem korzystnym dla Widzewa, były piłkarz klubu z al. Piłsudskiego Jakub Bartkowski dośrodkował przy biernej postawie Mateusza Żyro, a Luka Zahović strzelił do siatki. Na przerwę obie drużyny schodziły przy remisie 1:1. Szczęśliwym remisie dla Pogoni.

Po zmianie stron Widzew nadal nie markował gry. W 54 minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Bartłomiej Pawłowski, ale Dante Stipica wyszedł obronną ręką. Cztery minuty później Bartłomiej Pawłowski ponownie nie wykorzystał doskonałej sytuacji, bramkarz Pogoni obronił, a łodzianin aż złapał się za głowę. W odpowiedzi Kamil Grosicki strzelił głową, a Henrich Ravas obronił.

Niewykorzystane okazje się zemściły. Pogoń strzeliła gola z niczego. Wahan Biczachczian popisał się pięknym strzałem pod poprzeczkę.

W ostatniej minucie nawet Henrich Ravas był pod bramką Pogoni, ale to nie dało efektów.

Widzew zapłacił klasyczne frycowe. Beniaminek nie potrafił wykorzystać swej przewagi.

W rozmowie ze stacją ,,Canal Plus" prezes Widzewa Mateusz Dróżdż potwierdził, że trwają poszukiwania kolejnego zawodnika na pozycję numer ,,10".

Pogoń Szczecin - Widzew Łódź 2:1 (1:1)

0:1 - Bartłomiej Pawłowski (19), 1:1 - Luka Zahović (45), 2:1 - Wahan Biczachczjan (71). Sędziował: Damian Sylwestrzak (Wrocław). Żółte kartki: Malec - Kun, Żyro. Widzów: 9339.