Pogrzeb Barbary Połomskiej w Łodzi, wielkiej gwiazdy polskiego kina

Barbarę Połomską żegnał syn z rodziną, przyjaciele. Nie zabrakło licznych przedstawicieli Teatru Powszechnego.

Ostatnio widzowie teatralni oglądali ją w „Branczu” Juliusza Machulskiego i „Wytwórni piosenek” , w której Basi i zmarłemu niedawno Michałowi Szewczykowi poświęcony był specjalny wątek, przypominający, że to właśnie oni współtworzyli legendę Łodzi filmowej – napisała we wspomnieniu Ewa Pilawska, dyrektor Teatru Powszechnego w Łodzi.

Barbara Połomska urodziła się 9 stycznia 1934 roku w Bydgoszczy. Po wojnie skończyła szkołę teatralną w Krakowie. Potem zamieszkała w Łodzi.

Moi rodzice byli góralami – mówiła nam kilka lat temu w wywiadzie. - Ojciec urodził się pod Białką Tatrzańską, mama pochodziła z okolic Nowego Sącza. Potem, po pierwszej wojnie światowej, mój tata kupił w Bydgoszczy kamienicę i przeprowadził się tam z mamą. Mój starszy brat studiował medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ja zdałam maturę w Bydgoszczy, a potem zaczęłam studiować w Krakowie. W 1953 roku, gdy skończyłam już pierwszy rok krakowskiej szkoły teatralnej, przyjechał na uczelnię reżyser Jerzy Passendorfer. Zaproponował mi epizod w filmie Jana Rybkowskiego „Godziny nadziei”. Na planie spotkałam Jadwigę Chojnacką. Zaproponowała, bym przyszła do niej do teatru. Pomyślałam, że po skończeniu szkoły mogę spróbować sił w łódzkim teatrze. Łódź znałam, bo jeździłam tam jeszcze w czasie studiów na zdjęcia filmowe. Pamiętam, że jeździłam tramwajem nr 12 z dworca do Grand Hotelu. Tramwaj jeździł ulicą Piotrkowską i podjeżdżał po sam hotel. Tak więc po skończeniu szkoły dostałam angaż w Teatrze Powszechnym w Łodzi, którego dyrektorem była Jadwiga Chojnacka. Od razu zagrałam dwie duże role, m.in. Elizę w „Pigmalionie”.