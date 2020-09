Pogrzeb Bogdana Sroczyńskiego. Cenionego działacza kultury, nauczyciela i społecznika żegnały tłumy ludzi (ZDJĘCIA i FILM)

Wiele ciepłych słów o zmarłym Bogdanie Sroczyńskim powiedziała starosta powiatu poddębickiego.

- Jego całe życie było pasją - mówiła Małgorzata Komajda. - Poznałam kolegę Bogdana w 2002 roku, kiedy tak jak on została radną powiatu poddębickiego. Bogdan Sroczyńskie dał się poznać jako człowiek zaangażowany w życie lokalne, służący zawsze pomocą i wspierający każde działanie na rzecz społeczności lokalnej, w tym zwłaszcza powiatu poddębickiego. Jego pasją były zespoły ludowe, które dzięki jego zaangażowaniu i doświadczeniu mogły rozwijać się i prezentować dorobek kulturalny w kraju i za granicą. Dzięki jego staraniom tradycje naszego regionu są kultywowane i zachowane od zapomnienia, a młode pokolenie zna zwyczaje swoich przodków. W 2017 roku świętej pamięci Bogdan zdobył tytuł Człowieka Roku Powiatu Poddębickiego w kategorii kultura. Nikt nie był bardziej godny tego tytułu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały człowiek i społecznik. My jako koleżanki i koledzy samorządowcy żegnamy go, jako wielkiego człowieka naszego powiatu. Żegnają go również pracownicy starostwa, jako starszego kolegę, zawsze gotowego do pomocy, energicznego, roześmianego i życzliwego. W tym roku kolega Bogdan wymyślił, żeby zrobić kalendarz składający się z 14 kart, na których opisano powstanie Stowarzyszenia Kultury Ludowej Powiatu Poddębickiego, jego rozwój, a na kolejnych kartach znaczących miesiące są zdjęcia jego "dzieci", którymi na pewno były zespoły ludowe. Myślę, że pod datą 29 sierpnia tego roku warto postawić krzyżyk i pamiętać, że tego dnia, za wcześnie i niespodziewanie zatrzymał się pomimo jego 79 lat dla niego i dla nas w połowie drogi czas.