Poidełko dla ptaków i owadów

Ptaki, jak ludzie, potrzebują do życia wody. Część wody pobierają co prawda z pokarmu, jednak to źródło jest dla nich niewystarczające. W porze upałów kałuże są wyschnięte, od czasu do czasu spadnie trochę deszczu, jednakże potem od razu robi się gorąco i woda paruje. Dlatego szczególnie podczas ciepłych miesięcy pamiętajmy o skrzydlatych braciach, którzy odwiedzają nasze ogrody i działki. Warto przygotować i wystawić dla nich poidełka. Wodę, którą do nich wlejemy, trzeba często wymieniać, najlepiej codziennie.

Ptaki piją w specyficzny sposób - pobierają wodę dziobem, następnie podnoszą głowę do góry, powodując tym samym jej przepływ do gardła. Trzeba mieć to na uwadze, wybierając dla nich poidełko lub samemu je przygotowując. I koniecznie ustawmy je w miejscu niedostępnym dla psów i kotów.

W sklepach z akcesoriami dla zwierząt można nabyć automatyczne poidełko dla ptaków. Jego zaletą jest to, że posiada mechanizm, dzięki któremu samo się napełnia. Kiedy ptak odbija się od talerza, zbiornik delikatnie się przekrzywia i napełnia świeżą wodą dla kolejnej spragnionej ptaszyny. Jest to wygodne, ponieważ nie musimy tak często nalewać świeżej wody, gdyż ta w zbiorniku jest czysta.

Są też gotowe poidełka w formie płytkiego zbiornika. Można je postawić lub powiesić. Dla ptaków najlepsze jest właśnie poidełko szerokie i płytkie, aby ptak nie tylko mógł się napić, ale i wykąpać. Ułatwi to ptakom utrzymanie piór w należytej czystości, stanowiąc naturalną ochronę przed pasożytami.

Jeśli mamy w domu szeroką podstawkę pod doniczkę, z powodzeniem możemy ją zaadoptować na poidełko. Z czasem jej dno pokryje się nalotem lub glonami, dlatego co tydzień trzeba je przeczyścić.

Ptaki, który znajdą bezpieczny wodopój, często do niego powracają. Bezpieczne źródło wody uatrakcyjnia im okolicę, dlatego też wiele ptaków zakłada w pobliżu gniazda, co powinno być dla nas dodatkowym bonusem.

Owady też są spragnione

W upały spragnione są nie tylko ptaki, a także owady. Powinno nam zależeć na obecności pszczół i trzmieli w ogrodzie, dlatego warto i dla nich przygotować poidełko. Wystarczy ceramiczna podstawka z dużym kamieniem pośrodku, na którym owady będą mogły wylądować. Wokół kamienia można dodatkowo wsypać granulki keramzytu, który jest obojętny dla odczynu wody. Granulki będą pływać na powierzchni wody i owady bezpiecznie na nich przysiądą, nie topiąc się.