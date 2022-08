Pokaz wyjątkowych fotografii Eugeniusza Hanemana w Galerii Bałuckiej

Eugeniusz Haneman, z urodzenia warszawianin, po wojnie karierę rozwijał w Łodzi. Był znakomitym portrecistą, twórcą pejzaży, fotografii kreacyjnej, wyrazistych, wieloznacznych czarno-białych zdjęć. Zasłynął także jako autor wielu znanych ujęć dokumentujących powstanie warszawskie.

- Nawiązujemy naszą wystawą do ważnych historycznie miesięcy, ale zamierzamy pokazać Eugeniusza Hanemana jako twórcę różnorodnego, nie tylko fotografa powstania warszawskiego - podkreśla Dariusz Leśnikowski, dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi.

Eugeniusz Haneman swoją przygodę z fotografią rozpoczął w latach 30. XX wieku. Na wystawie „Eugeniusz Haneman. Topografie wspomnień”, której kuratorką jest Dominika Pawełczyk, pokazane zostaną prace z różnych okresów twórczości artysty, podzielone na kilka wątków.

- Zwiedzanie ekspozycji rozpoczniemy od zapoznania się z biografią autora, ale poprzez fotografie z jego rodzinnego albumu - wyjaśnia Dominika Pawełczyk. - Następnie przejdziemy do czterech głównych tematów, które wyselekcjonowałam z kolekcji naszej i naszego partnera, Łódzkiego Towarzystwa Fotograficznego. Będą to portrety oraz krajobrazy, w tym fotografie polskiego morza i zdjęcia z podróży zagranicznych, na przykład do Wenecji. Nie zabraknie rzecz jasna ujęć z powstania warszawskiego. I zakończymy wystawę fotografią kreacyjną - to najmniejszy zbiór prac, w których artysta badał możliwości stosowanego przez niego medium.