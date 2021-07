Połączenia z łódzkiego lotniska. Leć z Łodzi do Włoch na „Różowy Tydzień”!

W mieście Forli uliczne biesiady ciągną się do późnej nocy. Najpierw na stół wjeżdżają lokalne wędliny i sery, do tego pieczywo z regionu Romania, czyli piadina – pszenne placki pokrojone w trójkąty, podawane na ciepło. Do tego lekkie białe wina z winnic, których pełno jest w całym regionie. Potem serwowane są dania z makaronów m.in. tagliatelle al ragu, ravioli czy tortellini z owocami morza, następnie mięsa i warzywa z grilla. Na w końcu desery – pyszne i tak misternie udekorowane, że wyglądają jak biżuteria na talerzu.

Mieszkańcy Forli i okolic są niezwykle dumni ze swojej kuchni. Organizują festiwale kulinarne i warsztaty kulinarne np. pieczenia piadin. W czasie festiwali place i ulice miasteczek zastawiane są stołami, przy których ucztują mieszkańcy i turyści.

W tym tygodniu – w sobotę 31 lipca - zaczyna się festiwal kulinarny w miasteczku Forlimpopoli, tuż obok miasta Forli, do którego można dolecieć z Łodzi. Potrwa do 8 sierpnia. Festiwal to „Festa Artusiana” nazwana na cześć Pellegrino Artusi, najsłynniejszego obywatela miasteczka, autora pierwszej książki kucharskiej wydanej we Włoszech pt. „Nauka gotowania i sztuka dobrego życia” (wyd. 1891 r.). Na dziewięć wieczorów główny plac w Forlimpopoli zamieni się w wielką restaurację i targ pod gołym niebem.