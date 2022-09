Poland Business Run 2022. 2200 biegaczy z Łodzi i regionu pobiegło dla osób z niepełnosprawnościami

Poland Business Run to charytatywna sztafeta 5x4 km. W formule wirtualnej uczestnicy pokonywali kilometry na samodzielnie wybranej trasie, a wyniki rejestrowali i przesyłali za pomocą aplikacji w smartfonach. W Krakowie zawodnicy biegali wokół Błoń. Z Łodzi i regionu w charytatywnym biegu udział wzięło ponad 2200 osób. Wśród nich był np. znany łódzki biegacz Tomasz Osmulski.

– Ogromnie się cieszę, że możemy znów się spotkać i pokonać wspólne kilometry w szczytnym celu. Bardzo dziękuję biegaczom, sponsorom i partnerom, bez których nie byłoby to możliwe – mówiła Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Najwięcej, bo prawie 9 tys. biegaczy pobiegło w Krakowie, a biegi z aplikacją odbyły się w całej Polsce. 4320 zawodników wystawiły firmy z Warszawy, w Katowicach i na Śląsku wystartowało 4300 biegaczy, 3000 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, 2800 w Poznaniu i w Wielkopolsce, ponad 600 osób pobiegło w Lublinie, a 500 w Trójmieście. Pozostali uczestnicy startowali po dowolnej trasie w różnych lokalizacjach.

Dzięki wirtualnej formie zawodów można było wziąć w nich udział także poza granicami naszego kraju. Do charytatywnego biegu zgłosiły się firmy z kilkunastu państw, a dystans Poland Business Run 2022 ukończono w Malezji, Singapurze, Indiach, Tunezji, Francji, Finlandii i innych europejskich krajach.

Poprzez udział w sztafecie uczestnicy pomogą w sumie około stu osobom z całej Polski, które zmagają się z niepełnosprawnością ruchową lub przeszły mastektomię. Dofinansowane zostaną protezy kończyn, wózki aktywne i sportowe, turnusy rehabilitacyjne i konsultacje psychologiczne.

- Mimo że nie jestem urodzoną biegaczką, to na ten jeden dzień w roku czekam, żeby pomóc. Poland Business Run to wspaniała inicjatywa i wiem, że każdy uczestnik dokłada cegiełkę do pomocy osobom z niepełnosprawnością - podkreśla Małgorzata Latko, menedżer HR z łódzkiej firmy Conduent. - Pierwszy bieg w Łodzi odbył się w 2014 roku i od tamtej pory, czyli już dziewięć lat, wspieramy jako sponsor to wydarzenie i cieszymy się, że jesteśmy jego częścią. Nasi pracownicy tworzą drużyny i dołączają do biegu. Poland Business Run to przede wszystkim pomoc potrzebującym, ale też integracja środowiska biznesowego.

Chociaż wszystkim przyświecał przede wszystkim charytatywny cel, nie zabrakło zaciętej sportowej rywalizacji. Sztafety walczyły nie tylko o tytuł najszybszego zespołu. W ramach akcji “Pomagam Bardziej”, która jest nieodłącznym elementem biegu, drużyny zbierały środki na wsparcie beneficjentów Fundacji Poland Business Run. Po emocjonującym finale, który miał miejsce 4 września o godz. 12:00, na koncie akcji udało się zebrać ponad 150 tys. złotych, które zostaną w całości przekazane na pomoc w zakupie protez kończyn i rehabilitacji dla potrzebujących.

W biegu stacjonarnym najszybsza okazała się sztafeta G&G SPORT Grzegorz Sudoł, która 20 km pokonała w 59 minut i 42 sekundy. Wirtualnie wygrali Enea Team Challenge – 01:12:44. Najszybszą łódzką sztafeta okazała się Moc mBanku - 1:17:26.

Więcej informacji na stronie: www.polandbusinessrun.pl.