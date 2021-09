Poland Business Run. Ponad 2 tysiące biegaczy z regionu łódzkiego pobiegło dla osób z niepełnosprawnościami

Choć ze względów pandemicznych – w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo – zawody odbyły się w formule wirtualnej, to zapisała się rekordowa liczba przedstawicieli firm i korporacji. Każdy biegacz 5-osobowej sztafety pokonał 4 km po samodzielnie wybranej trasie, a wyniki zawodników rejestrował za pomocą aplikacji lub poprzez stronę internetową.

Z Łodzi, Krakowa, Singapuru, Malezji czy Holandii

Najwięcej, bo ponad 6 tys. biegaczy zgłosiły firmy z Krakowa. Pobiegło też ponad 4,3 tys. przedstawicieli biznesu z Warszawy, a po 2 tys. z Poznania, Łodzi, Katowic czy Wrocławia. Dzięki wirtualnej formie zawodów można było wziąć w nich udział także poza granicami naszego kraju. Do charytatywnego biegu zgłosiły się firmy z 19 państw, w tym Singapuru, Malezji, Indii, Kanady, Indonezji czy Japonii.

W Holandii, gdzie na co dzień mieszka, pobiegł ambasador Poland Business Run – Euzebiusz Smolarek, 47-krotny reprezentant Polski, obecnie prezes Polskiego Związku Piłkarzy. Wcześniej startował w Łodzi. 4 km przebiegł w 21 minut i 47 sekund. Charytatywny bieg wspierają także inne znane postaci świata sportu, artyści czy aktorzy – m. in. zwycięzca Rajdu Dakar Rafał Sonik, rekordzistka świata w biegu 24-godzinym Patrycja Bereznowska, ultramaratończyk Marcin Świerc czy aktor Mateusz Janicki.

Pomoc na 10. urodziny

Niemniej ważne jest zaangażowanie firm, których pracownicy startują w Poland Business Run. Dzięki biegaczom pomoc trafi co najmniej do 103 osób z całej Polski, które zmagają się z niepełnosprawnością ruchową. Dofinansowane zostaną 32 protezy kończyn, 30 wózków lub innych sprzętów oraz 44 turnusy rehabilitacyjne.

– W 10. urodziny naszego biegu mamy ogromne powody do radości. Rekord zapisanych uczestników i ponad 100 beneficjentów to cudowny wynik na jubileusz. Bardzo dziękujemy biegaczom, sponsorom i partnerom, bez których nie byłoby to możliwe – mówi Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Biegali w Łodzi i regionie

Chociaż wszystkim przyświecał przede wszystkim charytatywny cel, nie zabrakło zaciętej sportowej rywalizacji. Najszybsza okazała się sztafeta z Krakowa w składzie Adam Czerwiński, Dominik Piwowarczyk, Oliver Gajdowski, Daniel Wrona i Tomasz Ogorzały. W sumie 20 km przebiegli w łącznym czasie 01:02:34. Z łódzkich drużyna najlepiej spisał się BSH Łódź Running Team (Jonatan Królak, Paweł Adamowicz, Łukasz Łuczak, Adam Jankowski i Jarosław Omąkowski), który z czasem z czasem 1:17:17 zajął 17. miejsce

W Łodzi i regionie pobiegło 410 sztafet, czyli 2050 biegaczy. Na uczestników Poland Business Run można było natknąć się w parkach. Np. na Zdrowiu spotkali się przedstawiciele czterech sztafet, które wspierał znany łódzki biegacz Tomasz Osmulski.

Pełna lista wyników znajduje się pod linkiem: https://live.sts-timing.pl/businessrun2021.