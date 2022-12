Poland Business Run. Protezy, wózki i rehabilitacja dla 14 osób z regionu łódzkiego

82 turnusy rehabilitacyjne, 28 protez kończyn, 34 wózki oraz sprzęty ortopedyczne i ponad milion złotych przekazany – to realna pomoc. W tegorocznym biegu Poland Business Run drużyny wystawiło aż 1500 firm. Na czterokilometrową trasę ruszyła rekordowa liczba uczestników.

– Czas na podsumowanie 11. edycji Poland Business Run. Tym razem przygotowaliśmy zawody w formule hybrydowej i efekt przeszedł nasze oczekiwania. W Krakowie i z aplikacją na całym świecie pobiegło łącznie aż 32 tys. uczestników. Ta liczba ogromnie nas cieszy, bo oznacza, że mogliśmy pomóc kolejnym beneficjentom, którzy zgłosili się do nas z najróżniejszych zakątków Polski, opowiedzieli swoje historie i poprosili o wsparcie – podkreśla Agnieszka Pleti, prezes Fundacji Poland Business Run.

Komu pomogli biegacze z firm i korporacji w Łódzkiem? Spośród 14 osób pięć beneficjentek trafi na rehabilitację po mastektomii, kolejne pięć dla osób z niepełnosprawnością ruchową, a do tego zostaną ufundowane trzy protezy nogi i jedna orteza.

Jedną z nich jest 47–letnia Urszuli z Bełchatowa. – Od trzech lat choruję na nowotwór złośliwy piersi. W trakcie leczenia onkologicznego zostałam poddana chemioterapii, radioterapii, hormonoterapii, przeszłam 6 operacji, w wyniku których mam ograniczenia ruchowe. Moją pasją jest tworzenie ceramiki artystycznej, florystyka oraz fotografia. Musiałam z tych pasji zrezygnować. Każdego dnia poprzez rehabilitację walczę z obrzękiem ręki. To bardzo kosztowne zabiegi. Dofinansowanie z fundacji umożliwi mi wrócić do zajęcia, które sprawiają mi satysfakcję i dają poczucie wartości.

Trochę starsza Violeta zimą uwielbiała szusować po alpejskich stokach, a latem zdobywać szczyty Korony Gór Polskich. Nie mogła uwierzyć, kiedy usłyszała diagnozę: nowotwór złośliwy piersi. Dziś jest po mastektomii i oswaja się z nowym życiem. Choroba uzmysłowiła jej jak wiele jeszcze chciałaby osiągnąć. Ma nadzieję, że rehabilitacja pozwoli jej wrócić do aktywności fizycznej. Jej marzeniem jest nauczyć się pływać i wziąć udział w rejsie po Adriatyku.

Fundacja Poland Business Run przekazała w sumie kilkaset tysięcy złotych na dofinansowania do 28 protez, 29 wózków aktywnych i sportowych oraz 5 sprzętów ortopedycznych, ale to nie wszystko. Ważnym elementem kompleksowego wsparcia beneficjentów są również turnusy rehabilitacyjne. W tym roku skorzystało z nich 38 osób z niepełnosprawnościami ruchowymi i po amputacji, a także 44 kobiety po mastektomii.

Oprócz sztafety charytatywnej Poland Business Run, Fundacja w roku 2022 zorganizowała także szereg aktywności dla osób z niepełnosprawnościami. Odbyły się m.in. letni i zimowy wypoczynek w formie półkolonii dla dzieci, aktywne wyjazdy integracyjne oraz obóz nauki chodu o protezie. Organizacja zaangażowała się również w akcje na rzecz uchodźców z Ukrainy, m.in. tworząc Dziecięcą Przystań w Krakowie i wspierając akcję informacyjną UNICEF-u dotyczącą szczepień ukraińskich dzieci.

Podsumowanie wszystkich projektów Fundacji Poland Business Run znaleźć można w opublikowanym właśnie Raporcie Rocznym, dostępnym na stronie www.polandbusinessrun.pl.