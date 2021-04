Policja ma nowe samochody do tłumienia protestów! Auta dla policji wyposażyła AZM z Kutna. Mają być wykorzystywane do tłumienia protestów! Michalina Dąbrowska

Kutnowska firma AMZ zajmująca się produkcją zabudowy do pojazdów specjalnych przy współpracy grupą VW Grupa Cichy-Zasada zakończyła realizację projektu na dostawę 124 pojazdów typu furgon do Komendy Głównej Policji. Łączny koszt projektu to 33 miliony złotych.