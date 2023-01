Policja na Widzewie. Czy będzie spokojnie w Łodzi podczas meczu Widzew - Pogoń? Zdjęcia Grzegorz Gałasiński, Dariusz Kuczmera

Do sezonu przygotowują się nie tylko piłkarze czy sędziowie, ale i... policjanci. We wtorek przed południem policja przeprowadziła ćwiczenia w rejonie stadionu Widzewa przy al. Piłsudskiego Łodzi. To właśnie tutaj w sobotę o 17.30 piłkarze Widzewa zagrają z Pogonią Szczecin. Do Łodzi przyjadą w zorganizowanej grupie kibice Pogoni. Policja robi wszystko, aby fani obu klubów byli bezpieczni.