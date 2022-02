Policjanci rozbili szajkę oszustów i złodziei z Bydgoszczy. Grasowali w Łodzi i regionie. Kradli pieniądze i złotą biżuterię

- Podejrzani zaparkowali na ul. Grabieniec, gdzie tak samo jak na poprzedniej ulicy kobieta wyszła z samochodu i zaczepiała starsze osoby. Z jedną z seniorek weszła do bloku przy ul. Rojnej. Wkrótce wyszły i rozeszły się. Wtedy policjanci zapytali straszą panią o powód wizyty nieznajomej. Pokrzywdzona przyznała, że przed chwilą była u niej kobieta, której pokazywała, gdzie trzyma swoje oszczędności, a teraz idzie do przychodni po obiecane przez nią upominki i paczki żywnościowe. Okazało się, że seniorka padła ofiarą oszustwa, w wyniku którego utraciła 30 tys. zł. Kryminalni po upewnieniu się, że mają do czynienia z przestępcami bezwzględnie okradającymi starsze osoby, błyskawicznie zatrzymali jadących w skodzie podejrzanych – informuje Katarzyna Zdanowska z zespołu prasowego KMP w Łodzi.