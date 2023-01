Policjanci uratowali mieszkanki z pożaru domu w Uniejowie. Bez wahania weszli do zadymionego domu i pomogli wyprowadzić dwie kobiety

Do pożaru – jak relacjonuje mł. asp. Sylwia Kaźmierczak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach – doszło pod osłoną nocy. - Na interwencję pod wskazany adres przyjechał miejscowy patrol policji. Przed budynkiem zastano zdenerwowanego mężczyznę, który oświadczył że doszło do pożaru, a wewnątrz przebywają domownicy, 57- i 91-latka. Policjanci natychmiast podjęli decyzję o ratowaniu osób.

Funkcjonariusze Komisariatu w Uniejowie natychmiast weszli do środka. _- Piętrowy budynek był bardzo zadymiony, co utrudniało lokalizację kobiet. W pewnym momencie funkcjonariusze usłyszeli nawoływanie o pomoc. Pobiegli więc w kierunku z którego dobiegały krzyki. W jednym z pomieszczeń odnaleźli dwie kobiety. 57-latka z pomocą funkcjonariuszki trafiła do wyjścia, gdzie przy asyście strażaków wyposażonych w butle z tlenem bezpiecznie opuściły wspólnie budynek. W tym samym czasie dowódca patrolu wyprowadził seniorkę na balkon, by zaczerpnęła świeżego powietrza. Kobieta miała problemy z poruszaniem się, więc wydostanie jej z budynku było znacznie utrudnione. Zadymienie pomieszczeń cały czas narastało, co zagrażało życiu i zdrowiu osób przebywających w budynku – _relacjonuje dalej rzecznik.