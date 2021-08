Policjanci w Łódzkiem zatrzymali chorwackich kibiców jadących do Warszawy. Co znaleziono w autobusach? [ZDJĘCIA]

Policjanci w Łódzkiem zatrzymali chorwackich kibiców jadących do Warszawy. Autokary z kibicami były eskortowane do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. oraz do Komendy w Rawie Mazowieckiej, gdzie późnych godzin nocnych prowadzono wnikliwe kontrole. Co znaleziono w autobusach?