Policjanci z Łodzi i Pabianic zatrzymali sześć osób podejrzanych o wyłudzenie 3,4 mln zł z NFZ w ramach refundacji za lekarstwa

Do akcji policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Komendy Miejskiej Policji w Pabianicach przystąpili w poniedziałek 14 czerwca. Zatrzymali mężczyznę i pięć kobiet w wieku od 37 do 74 lat związanych z przemysłem farmaceutycznym z powiatu pabianickiego i Łodzi.

- Usłyszeli oni zarzuty dotyczące poświadczenia nieprawdy i oszustwa, które doprowadziły do utraty blisko 3,4 mln zł przez NFZ. Za popełnione czyny grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności. Łącznie mundurowi postawili im 1160 zarzutów i zabezpieczyli 100 tys. zł na poczet przyszłych kar. Podejrzani decyzją prokuratora otrzymali zakaz opuszczania kraju. Ponadto zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe w kwotach od 5 do 60 tys. zł – informuje starszy sierżant Agnieszka Jachimek, rzecznik prasowy KPP w Pabianicach.